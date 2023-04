Zidane : Révolution au PSG, il va être éjecté

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin, Christophe Galtier serait presque déjà assuré de ne pas être sur le banc du PSG la saison prochaine. En effet, la direction parisienne devrait évincer son entraineur à l'issue de cet exercice 2022-2023, à moins qu'elle ne réussisse pas à s'offrir le coach idoine.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier ne devrait pas faire long feu à Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale prévoyait d'aller au bout de son engagement avec son entraineur, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024. Et malgré les mauvais résultats du début de l'année 2023 à la trêve, les hautes sphères du PSG ne comptaient pas remercier Christophe Galtier, à moins d'un accident en Ligue 1 et d'une perte du titre.

Le PSG ne veut pas de Galtier la saison prochaine

Toutefois, le PSG aurait totalement changé d'avis après la déroute face à l'OL d'après L'Equipe . Alors que son équipe a essuyé une deuxième défaite de rang au Parc des Princes sans inscrire le moindre but, la direction rouge et bleu serait désormais prête à virer Christophe Galtier, et ce, si le sacre en Ligue 1 était menacé. Ainsi, l'entraineur du PSG pourrait être remercié en cas de revers contre l'OGC Nice ce samedi et face au RC Lens le 15 avril. Et s'il réussissait à sauver sa peau jusqu'à l'issue de cet exercice, Christophe Galtier devrait dans tous les cas être sacrifié à l'intersaison.

Christophe Galtier va rester au PSG si...