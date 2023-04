Une bombe est lâchée, le PSG est prêt à le virer

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier pourrait ne pas finir la saison avec le PSG. Alors que son équipe enchaine les contre-performances, le technicien parisien va être évincé si le titre de champion de France est menacé. Ainsi, Christophe Galtier devrait être remercié en cas de défaite lors des deux prochains matchs en Ligue 1.

Arrivé à la fin de la dernière saison au PSG, Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts à Paris. Toutefois, son équipe est en chute libre depuis le début de l'année 2023. En effet, le PSG enchaine les contre-performances depuis la reprise post-Coupe du Monde, ayant essuyé ses huit premières défaites et étant éliminé à la fois en Coupe de France et en Ligue des Champions.

Mbappé, Neymar et Messi au cœur d’un gros malaise au PSG ? https://t.co/S0yReqLi2n pic.twitter.com/mq2brSzqZ0 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

La volte-face du PSG pour Galtier

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier n'était pas menacé avant la trêve internationale. En effet, la direction du PSG préférait attendre la fin de la saison pour sceller le sort de son entraineur, qui aurait été sérieusement menacé en cas de saison blanche. Toutefois, la donne aurait évolué aujourd'hui.

Le PSG va virer Christophe Galtier si...

Selon les informations de L'Equipe , divulguées dans la nuit de lundi à mardi, le PSG avait bel et bien prévu de ne rien changer dans son organigramme avant l'intersaison lorsque son équipe a été sorti en huitième de finale de la Ligue des Champions. En effet, les hautes sphères parisiennes trouvaient des circonstances atténuantes à Christophe Galtier et refusaient de le licencier dans la précipitation. Comme confirmé par le média français, le PSG voulait attendre la fin de saison pour prendre une décision finale à tête reposée pour son entraineur. Toutefois, depuis la nouvelle défaite contre l'OL - où le PSG a enchainé deux défaites de rang à domicile sans inscrire le moindre but pour la première fois de son histoire sous QSI - le club aurait changé son fusil d'épaule.

L'avenir de Galtier se joue contre Nice et Lens