PSG - Messi : Coup de tonnerre sur le mercato, un deal colossal en préparation ?

Malgré de longues discussions entre les deux parties, Lionel Messi est bien parti pour quitter le PSG. L’avenir de l’Argentin reste incertain mais pourrait s’écrire du côté du FC Barcelone, où l’on rêve de son retour deux ans après un départ mouvementé. Malgré ses difficultés financières, le club culé croirait en ses chances.

Comme révélé par le10sport.com, Luis Campos a entamé les démarches pour la prolongation de Lionel Messi il y a quelques mois, l’état-major du PSG souhaitant voir l’Argentin renouveler son bail malgré son bilan mitigé dans la capitale. Une offensive qui laissait alors penser que l’avenir du septuple Ballon d’Or s’écrirait du côté du Parc des Princes, les discussions avançant favorablement. Mais depuis, la situation a radicalement changé. Le PSG a connu une nouvelle désillusion européenne en prenant la porte en Ligue des champions dès les huitièmes de finale tandis que les critiques sont nombreuses à l’égard de Lionel Messi.

Le PSG et Messi sont proches du divorce

Ainsi, l’heure semble aujourd’hui à un départ d’après L’Équipe . Le PSG et le clan Messi peinent à s’entendre, en particulier sur le plan financier, ce qui pourrait pousser l’Argentin au départ, lui dont la nostalgie pour Barcelone se fait encore ressentir. Plus que jamais, l’hypothèse d’un retour chez les Blaugrana existe bien que de nombreux obstacles sont encore présents.

Le Barça semble confiant, malgré les obstacles