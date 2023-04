Incroyable, il réclame le transfert de Messi en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son sera fait. Néanmoins, plus le temps passe, plus un départ se confirme pour le Champion du monde. D’ailleurs, Thierry Henry espère que Lionel Messi quittera le PSG pour faire son grand retour au FC Barcelone dès cet été.

Alors qu'après la Coupe du monde, un accord de principe avait été annoncé pour une prolongation de Lionel Messi au PSG où son contrat s'achève en juin prochain. Cependant, les évènements ont évolué et désormais un retour au FC Barcelone semble prendre forme. Une excellente aux yeux de Thierry Henry qui avait justement évolué au Barça avec La Pulga .

«J’aimerais le voir terminer sa carrière au Barça»

« Moi, j’aimerais, c’est un souhait, le voir terminer sa carrière européenne au Barça. Après je ne sais pas ce qu’il va faire, car la façon dont il est parti après tout ce qu’il a fait, je n’ai pas trop aimé. J’aimerais le voir terminer sa carrière au Barça, maintenant je ne dis pas s’il doit partir ou non, il y a des gens en haut qui sont là pour gérer ça », lance l'ancien attaquant d'Arsenal au micro de Prime Video avant de poursuivre.

«Pour l’amour du foot et pour ce qu’il a fait pour ce club»