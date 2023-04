PSG : L'héritier de Messi déjà trouvé, cet indice qui ne va pas plaire à Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City, Bernardo Silva souhaite changer d'air dans un avenir proche. Et cela tombe bien pour le PSG, puisque l'international portugais est une priorité de recrutement de Luis Campos et Kylian Mbappé. Toutefois, Bernardo Silva semble avoir une préférence pour le FC Barcelone. En effet, le joueur de Pep Guardiola apprécierait beaucoup la ville catalane.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité au début du mois de février, Bernardo Silva (28 ans) pourrait ne plus faire long feu à Manchester City. Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec les Citizens de Pep Guadiola, le milieu de terrain polyvalent portugais veut relever un tout nouveau défi. S'il ne s'est pas montré insistant l'été dernier, Bernardo Silva pourrait faire le forcing lors du prochain mercato estival pour changer de club. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG.

Bernardo Silva, priorité de Campos et Mbappé au PSG

D'après Le 10 Sport , Bernardo Silva a de fervents admirateurs au PSG. En effet, le milieu portugais de 28 ans est une priorité de recrutement de Luis Campos (58 ans) et de Kylian Mbappé (24 ans), respectivement conseiller football et attaquant parisiens. Toutefois, Bernardo Silva serait également dans le viseur du FC Barcelone, qui rêverait de boucler son transfert malgré ses gros soucis sur le plan financier. Et malheureusement pour le PSG, Bernardo Silva semble avoir un gros faible pour le Barça.

Actuellement à Barcelone, Bernardo Silva adore la ville