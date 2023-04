Une pépite rend fou le PSG, son transfert est annoncé

La rédaction

En quête de se reconstruire pour l'année prochaine, le PSG lorgne une pépite venant du Brésil, dans le club de l'Atletico Paranaense, Vitor Roque. Son père est actuellement en train de faire la tournée de tous les prestigieux clubs européens intéressés comme c'est le cas du FC Barcelone, de Chelsea, Arsenal et donc du PSG. Et on sait quand est-ce qu'un concurrent du PSG passera à l'action.

Le Brésil est connu pour être une véritable pépinière de talents de football. C'est donc tout naturellement que les clubs européens se sont mis à la recherche de la nouvelle star venue d'Amérique du Sud. Récemment, Endrick, un jeune joueur de 16 ans, a signé un contrat record pour le Real Madrid cet hiver pour un montant de 72 millions d'euros. Tout comme Neymar Jr en 2013, c'est maintenant au tour de Vitor Roque d'intéresser les plus grands clubs européens.

Le Barça intéressé...

Le père de Vitor Roque a été vu en train de quitter le siège du FC Barcelone en début d'après-midi. En compagnie de l'agent de Roque, il visite tous les sièges des clubs européens intéressés par la venue de son fils. Mundo Deportivo informe que Vitor Roque donnerait sa priorité au FC Barcelone, lui qui veut absolument porter le maillot des Blaugrana . Ce qui pourrait sonner le glas des ambitions parisiennes.

Le PSG rêve d’un crack, son clan débarque en Europe ! https://t.co/Q8gfSArRSg pic.twitter.com/cFF33dGLID — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

...passera à l'action cet été ou l'été prochain