Le PSG vacille, le Qatar plante le décor pour sa révolution

Thomas Bourseau

Bien que le tandem Luis Campos - Christophe Galtier semblait si rigide, il serait devenu très fragile au point où sa dissolution ne serait plus qu’une simple hypothèse. Le Qatar pourrait prendre une décision fracassante avec les deux hommes en cas d’un échec retentissant.

Huit défaites en seulement quatre petits mois. Voici le bilan sportif du PSG en ce début d’année 2023 dont deux éliminations précoces en 1/8ème de finale de Ligue des champions et de Coupe de France ainsi que deux défaites d’affilées en championnat et ce, au Parc des princes face à Rennes avant la trêve internationale et à l’OL ce dimanche.

Campos et Galtier, un tandem qui se dérègle

Et maintenant ? Faute de profils évidents et surtout disponibles sur le marché des entraîneurs, le PSG aurait pris la décision de continuer pour le moment avec Christophe Galtier selon Le Parisien. Et ce, malgré sa relation qui s’est détériorée avec Luis Campos bien que le tandem entre les deux hommes est la pierre angulaire du projet sportif du PSG.

PSG : Un départ est déjà programmé pour cet été https://t.co/ehmbeUwvN8 pic.twitter.com/G8RBEXE2Gu — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Le Qatar limogerait à la fois Campos et Galtier si la Ligue 1 échappait au PSG

L’entraîneur du PSG et le conseiller football du club de la capitale ne seraient plus sur la même longueur d’onde et les incompréhensions se multiplieraient. Du côté des hauts décideurs du PSG, leurs destins seraient liés par un départ si et seulement si le titre de champion de France échappait au Paris Saint-Germain en cette fin de saison. Mais pour l’instant, le tandem devenu fragile pourrait être brisé à tout moment…