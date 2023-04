Zidane - PSG : Il vend la mèche sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane serait sur le point de faire son retour. Le technicien aurait fait part à ses proches de son désir de reprendre en main un club, étant donné que les portes de l'équipe de France se sont fermées. Mais les options ne sont pas nombreuses. Tour d'horizon.

C'est un secret de polichinelle. Zinédine Zidane espérait faire son retour en équipe de France, plus de seize ans après sa retraite internationale. La prolongation de Didier Deschamps après le dernier Mondial l'a poussé à envisager d'autres options, notamment celle de reprendre en main un club.

Zidane veut reprendre un club

Selon les informations de Mundo Deportivo , Zinédine Zidane se serait fait une raison et serait sur le point de faire son retour. Le champion du monde 1998 envisagerait de diriger un club, et l'aurait annoncé à sa garde rapprochée. Reste à connaître avec exactitude son prochain défi.

Pour le PSG et le Real Madrid, c'est loin d'être fait

Depuis plusieurs mois, le PSG fait des pieds et des mains pour le recruter. Priorité des responsables qataris, Zinédine Zidane ne semble pas emballé par une arrivée dans la capitale française comme l'a annoncé L'Equipe. De son côté, Média Foot va plus loin en annonçant l'échec des négociations. Certaines sources en Espagne ont, aussi, évoqué un retour au Real Madrid, près de deux ans après son départ. Mais selon les informations exclusives du 10Sport.com, Zidane est loin d'être une priorité. Jürgen Klopp est pressenti pour remplacer Carlo Ancelotti en fin de saison.

Pas de Premier League non plus