Mercato : Président du PSG ? L'étonnante candidature

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG traverse une crise énorme. Les résultants ne suivent pas et forcément, la chasse au coupable est lancée. Christophe Galtier, Luis Campos, les joueurs, les critiques sont nombreuses et certains visent également Nasser Al-Khelaïfi. Le départ du président du PSG est même réclamé, un poste auquel ne dirait pas non... Daniel Riolo.

Nommé président du PSG suite au rachat par le Qatar, Nasser Al-Khelaïfi est aujourd'hui toujours en poste. Mais le temps passe et du changement est réclamé. En effet, pour certains, le Qatari est l'un des principaux responsables du marasme actuel à Paris. Al-Khelaïfi pourrait-il alors s'en aller ? Si tel était le cas, le PSG devrait alors se trouver un nouveau président et pour Les Réservistes , Daniel Riolo s'est prononcé sur cette possibilité.

Alors qu'on connait Daniel Riolo en tant que consultant sur RMC , il n'en reste pas moins un grand fan du PSG. Pourrait-il alors s'investir dans le club, pourquoi pas en tant que président ? A ce sujet, Riolo a expliqué : « Y'a des journalistes qui se sont lancés en politique, y'a des journalistes qui se sont lancés dans le football. Ça m'embête de le dire, mais je suis content d'être journaliste. Je n'ai jamais voulu faire autre chose, c'est ma passion. J'aime faire ça au quotidien. Pourquoi j'irais dans un club ? (...) Si le PSG toque à la porte ? Franchement, je ne suis pas sûr. Bosser avec Nasser (Al-Khelaïfi) ? Peut-être pour le remplacer ? Il faudrait que ce soit ça ».

