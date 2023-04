Zidane : Le PSG est menacé pour son plan B

Arnaud De Kanel

Après la nouvelle défaite du PSG fin championnat, l'avenir de Christophe Galtier s'écrit en pointillés. Pour le remplacer, le club de la capitale rêve toujours de Zinedine Zidane. En cas d'échec, Thiago Motta serait le plan B des dirigeants. Mais pour Daniel Riolo, un autre club pourrait rafler la mise avant que le PSG n'ait le temps de se positionner concrètement dessus.

La crise se poursuit au PSG, battu pour la huitième fois en 2023 dimanche soir. Ce mardi, RMC Sport, Le Parisien et L'Equipe s'accordent à dire que Christophe Galtier serait sur un siège éjectable. Si la tendance venait à se confirmer, le PSG devrait le remplacer. Pour cela, Zinedine Zidane reste le rêve ultime et Thiago Motta une alternative sérieuse. Mais attention à ne pas trop tarder pour l'Italien...

Riolo met en garde le PSG

Dans l'After Foot , Daniel Riolo a appelé à la vigilance pour le PSG en ce qui concerne le remplacement de Christophe Galtier. « Galtier tient bon parce qu’il n’y a pas de remplaçant. D’ailleurs il faut qu’ils fassent attention parce que dans les remplaçants potentiels, des mecs vont se recaser », a-t-il prévenu.

Motta à l'Inter ?