Le Qatar est sous pression pour cet énorme retour au PSG

La rédaction

La saison du Paris Saint-Germain est loin d'être une réussite. Certes le PSG est premier en Ligue 1, mais n'a que six points d'avance sur l'OM et le RC Lens qui se feraient une joie de les dépasser pour remporter un titre si longtemps espéré. Christophe Galtier, l'entraîneur est également sur la sellette, en cas de défaite face à Nice et Lens. Dans ce cas, le PSG devra se tourner vers un nouveau coach et pourquoi pas Thiago Motta, ancien de la maison, qui fait des merveilles avec Bologne ?

Si l'on peut trouver des circonstances atténuantes à Christophe Galtier, comme la Coupe du monde en pleine saison, une cascade de blessés et un recrutement faible voire inexistant, force est de constater qu'il ne semble plus avoir la main sur ce groupe. L'idylle avait pourtant très bien commencé avec 17 buts inscrits lors des trois premiers matchs, une promesse, « finir la saison de Ligue 1 invaincu » et une MNM qui fonctionne à merveille. Mais ça, c'était avant car le PSG n'a plus sa fougue offensive, a déjà perdu huit fois cette année, dont 5 fois en Ligue 1 et la MNM ne fonctionne plus. Mais comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Christophe Galtier ne devrait pas bouger d'ici la fin de la saison, sauf cataclysme. Ceci dit, Galtier risque de ne pas poursuivre l'aventure parisienne la saison prochaine et il faut alors trouver quelqu'un pour le remplacer.

Motta réclamé au PSG

Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG a émis l'idée de voir Thiago Motta venir entraîner le PSG, sur le plateau de beIN SPORTS : « Je l’ai vu au Camp des Loges lorsqu’il entraînait les U19 du PSG, je l’ai vu à la Spezia, à Bologne. Moi je prends. Il prend de l’assurance, on va lui laisser encore un ou deux ans. Quand tu vois Arteta à Arsenal, Nagelsmann aussi, pourquoi il n’aurait pas le droit de prendre une équipe de réputation ? Il a déjà le palmarès avec lui, il a montré en étant joueur au PSG qu’il a les épaules assez larges. »

« Motta est demandé par l'Inter Milan »