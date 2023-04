Le PSG rêve de lui, sa femme refroidit le Qatar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la situation de Christophe Galtier s’est un peu plus fragilisée avec la nouvelle défaite du PSG contre l’OL (0-1) dimanche, Thiago Motta fait partie des noms cités pour prendre la succession de l’entraîneur français. A Bologne, l’ancien joueur italien fait l’unanimité, ce qui pourrait l’inciter à rester comme l’indique sa femme.

Après la nouvelle défaite du PSG face à l’OL (0-1), le huitième revers de l’année 2023, Christophe Galtier est sur la sellette. Comme vous l’avait indiqué le10sport.com, la tendance n’était pas à un départ pour l’entraîneur du PSG, sauf cataclysme comme la perte du titre. Un scénario qui n’est pas à exclure malgré les six points d’avance du club de la capitale sur l’OM et le RC Lens. Selon L’Equipe , Galtier jouera ainsi sa place dans les jours à venir.

Stupeur au PSG, l’avenir de Lionel Messi en passe d’être réglé https://t.co/1UklZLaQxD pic.twitter.com/EW6gfzG2s6 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Galtier est menacé

Les deux prochains matchs contre l'OGC Nice ce samedi et le RC Lens le 15 avril devraient ainsi servir de test. En cas de départ de Christophe Galtier, plusieurs noms circulent dont ceux de Zinedine Zidane, libre depuis l’été 2021, ou encore Thiago Motta, actuellement en poste à Bologne.

La femme de Thiago Motta donne un indice