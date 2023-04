PSG : Il est sur la sellette, son dernier allié l'a lâché

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Luis Campos s'est engagé en faveur du PSG et a pris dans ses valises un certain Christophe Galtier. Alors que les résultats du club de la capitale laissent à désirer, le coach français n'aurait plus aucun allié à Paris. En effet, Christophe Galtier aurait presque épuisé l'intégralité de son crédit au PSG, même auprès de Luis Campos.

Alors que le directeur sportif Leonardo a été remercié par le PSG, Luis Campos a débarqué à Paris en tant que conseiller football à la fin de la dernière saison. Toutefois, le Portugais n'est pas venu seul. Très proche de Christophe Galtier, Luis Campos l'a attiré vers le PSG peu après son arrivée. Auteur d'un très bonne première partie de saison avec le club de la capitale, Christophe Galtier a perdu de sa superbe après le décompte de la nouvelle année, au même titre que ses joueurs.

Mbappé, Neymar et Messi au cœur d’un gros malaise au PSG ? https://t.co/S0yReqLi2n pic.twitter.com/mq2brSzqZ0 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Le PSG est prêt à virer Galtier en cours de saison

En effet, les hommes de Christophe Galtier enchainent les contre-performances depuis la reprise post-Coupe du Monde. Ce qui pourrait couter la tête du technicien du PSG. Alors qu'il n'était pas menacé avant la trêve internationale, comme le10sport.com vous l'a révélé ne exclusivité, Christophe Galtier serait désormais dos au mur, contraint de faire bonne figure lors des deux prochains matchs pour sauver sa tête.

Christophe Galtier lâché par Luis Campos ?