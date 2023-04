Zidane - PSG : Le Qatar a lancé sa révolution

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG traverse une période plus que compliquée, du côté du Qatar, on réfléchit sérieusement à l'idée de changer d'entraîneurs. Christophe Galtier serait de plus en plus menacé. Et pour cause, à Doha, on chercherait déjà un nouveau coach. Et bien évidemment, un certain Zinedine Zidane fait l'unanimité.

Rien ne va plus au PSG. Malgré une première partie de saison prometteuse, l'après-Coupe du monde tourne au fiasco. Entre l'élimination contre l'OM en huitième de finale de la Coupe de France, puis au même stade de la compétition en Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG est en grande difficulté. Et alors que le titre en Ligue 1 semblait acté, les deux défaites face à Rennes et Lyon mettent les Parisiens sous pression. Au point que l'avenir de Christophe Galtier soit plus que jamais menacé.

Messi donne sa réponse au PSG ! https://t.co/4e0Se4JNbH pic.twitter.com/GzNrHbuC3D — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Le PSG cherche un entraîneur !

Et la tendance est plus que jamais confirmée par RMC Sport . Le média annonce en effet que la direction du PSG s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur, ce qui ne laisse donc plus aucun doute concernant l'avenir de Christophe Galtier à moyen terme. Pour le moment, l'idée porterait plutôt sur un départ à l'issue de la saison, mais une décision anticipée n'est pas à exclure si jamais le titre était vraiment menacé dans les prochains jours.

Seul Zidane fait l'unanimité, mais...