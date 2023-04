PSG : Messi poussé vers la sortie, c’est terrible pour le Qatar

Axel Cornic

Un incroyable départ semble se préparer au Paris Saint-Germain, puisque Lionel Messi ne devrait pas prolonger le contrat qui se termine le 30 juin prochain. Un choix fort, qui semble surtout être lié à une volonté du club parisien de réduire drastiquement ses dépenses et Messi pourrait bien ne pas être le seul sacrifié, puisqu’un départ de Neymar est à nouveau évoqué.

Un grand ménage se prépare au PSG, après un énième échec en Ligue des Champions et une deuxième partie de saison extrêmement décevante. Cela pourrait concerner la MNM, puisque si Kylian Mbappé paraît intouchable, cela ne serait pas du tout le cas de Lionel Messi et de Neymar !

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG

Déjà la fin de la MNM au PSG

Ce mardi, RMC Sport et L’Équipe ont lâché une petite bombe concernant le septuple Ballon d’Or, dont le contrat se termine dans seulement quelques semaines. Alors qu’une prolongation semblait possible, Lionel Messi pourrait finalement quitter le PSG comme il l’a rejoint il y a deux ans, libre de tout contrat. Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour lui, avec notamment un retour au FC Barcelone.

Neymar invendable, c’est Messi qui trinque

Pour Il Corriere dello Sport , cette décision serait directement liée au fair-play financier qui oblige le PSG à faire des sacrifices. Le quotidien italien explique en effet que le départ de Messi et de son salaire de 30M€ net par an n’aurait été envisagé qu’au terme d’une longue réflexion, puisque sa situation contractuelle fait de lui le candidat parfait. Cela ne serait pas du tout le cas de Neymar, dont le contrat va jusqu’en 2027 et qui pourrait bien rester au PSG… contre la volonté de ses dirigeants.

Un nouvel échec sur le mercato 2023 ?