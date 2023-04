Mercato : Le PSG a pris sa décision pour Neymar

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar pourrait quitter le PSG dès la prochaine fenêtre de transferts. En effet, la direction parisienne voudrait se débarrasser de son numéro 10 le plus vite possible, et ce, depuis le mois de février.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar s'est engagé pour une durée de cinq saisons avec le club de la capitale. Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année d'engagement, la star brésilienne a paraphé un nouveau bail à Paris en mai 2021. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est désormais lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027.

Le PSG n'a pas changé d'avis pour Neymar

Malgré son engagement de longue durée avec le PSG, Neymar pourrait ne plus faire long feu au sein du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le numéro 10 de Christophe Galtier - qui a dû mettre un terme à sa saison à cause d'une grosse entorse de la cheville - devrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival.

Le PSG veut vendre Neymar depuis février