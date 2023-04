Messi - Neymar : «Le PSG est pris en otage»

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi devrait prendre le large à l'issue de la saison. Poussé vers la sortie par le club de la capitale, Neymar sera très difficile à vendre lors du prochain mercato estival, et ce, parce qu'il est engagé jusqu'en 2027. Selon Jérôme Rothen, le PSG est pris en otage à cause de la prolongation actée par Leonardo.

Très performants lors de la première partie de saison, Neymar et Lionel Messi ont pu arriver en forme au Qatar pour disputer la Coupe du Monde avec leur sélections respectives, à savoir le Brésil et l'Argentine. Toutefois, le retour à Paris a été difficile pour les deux stars du PSG.

Leonardo a plombé le PSG pour Neymar

Méconnaissables depuis le début de l'année 2023, Neymar et Lionel Messi ont enchainé les mauvaises prestations. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, son numéro 10 s'est une nouvelle fois blessé gravement à la cheville. Résultat, Neymar a dû se faire opérer et mettre un terme à sa saison. Pas du tout satisfaite par sa star brésilienne, la direction du PSG aimerait la vendre lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club de la capitale devrait avoir beaucoup de mal à trouver un club preneur. En effet, Neymar est en délicatesse sur le plan physique, n'était pas du tout en forme sportivement avant sa dernière blessure et dispose d'un contrat XXL qui court jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Au contraire, Lionel Messi sera libre de tout contrat à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas avec le PSG.

«C'est facile pour Messi et problématique pour Neymar»