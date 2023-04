PSG : Surprise, il propose ses services à Messi pour son mercato

Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi aimerait quitter le PSG pour s'engager librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone. Le Barça étant à la peine sur le plan financier, Joan Gaspart a proposé ses services pour débloquer l'opération. En effet, l'ancien président catalan est prêt à chercher la bonne formule pour boucler le rapatriement de Leo Messi au Camp Nou.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à s'entendre avec Joan Laporta pour prolonger. Dans l'obligation de se trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière, la Pulga a choisi de signer librement et gratuitement en faveur du PSG. Et deux ans plus tard, Leo Messi pourrait faire le chemin inverse dans les mêmes conditions.

Gaspart veut aider Messi et le Barça

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi voudrait faire ses valises et faire son retour au FC Barcelone. Et pourtant, sa direction a lancé les négociations pour boucler une prolongation. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Pour réaliser le souhait de Lionel Messi, Joan Gaspart serait prêt à mettre la main à la patte.

«Je me propose pour chercher la bonne formule»