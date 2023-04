PSG : Leo Messi reçoit une incroyable invitation

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi voudrait quitter le PSG cet été pour faire son retour au FC Barcelone. Interrogé sur ce dossier, Joan Gaspart - ancien président catalan - a milité pour que la star argentine revienne au Barça et signe un contrat à vie en Catalogne.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons à Paris. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la Pulga partira donc librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation de son numéro 30, le PSG a lancé les pourparlers pour le prolonger. Et les discussions étaient en bonne voie à la mi-février, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, Lionel Messi serait finalement prêt à tourner le dos au PSG.

Rebondissement pour Messi, le PSG vend la mèche https://t.co/rbN1nC4wo5 pic.twitter.com/4W2cywQYDS — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Messi veut quitter le PSG pour retrouver le Barça

En effet, Lionel Messi aurait pris sa décision quant à son avenir. Et l'attaquant argentin de 35 ans voudrait claquer la porte du PSG pour faire son retour au FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à Super Deportivo Radio , Joan Gaspart s'est positionné sur l'avenir de Leo Messi. Pour l'ancien président du Barça, l'attaquant du PSG doit signer un contrat à vie en Catalogne.

«J'aimerais qu'il signe à vie avec Barcelone»