PSG : Un club mythique rêve de Messi, il est menacé

Alors que Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le PSG, le FC Barcelone rêve de le faire revenir, près de deux ans après son départ. En ce sens, Rafa Yuste, vice-président du Barça, a récemment confié être en contact avec l’entourage de la Pulga. Cependant, la MLS et l’Arabie Saoudite seraient toujours sur le coup.

« Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi . » La semaine dernière, Rafa Yuste a révélé que le FC Barcelone était bien en contact avec le clan de Lionel Messi. En fin de contrat à la fin de la saison avec le PSG, l’Argentin ne devrait finalement pas prolonger son contrat avec le club de la capitale.

Messi lâche sa réponse, le PSG est fixé https://t.co/lZqCk8Hbpy pic.twitter.com/CMQYokUEFq — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Le FC Barcelone veut faire revenir Messi

« Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici », avait ajouté Rafa Yuste. Cependant, le FC Barcelone est en proie à de gros problèmes financiers et pourrait être sanctionné dans l’affaire Negreira.

La MLS et l’Arabie Saoudite toujours à l’affût