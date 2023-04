Messi réserve une surprise, le PSG peut halluciner

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Approchant de la fin de son engagement avec le PSG, Lionel Messi est proche d’un départ, mais son avenir reste incertain. Seul le club de la capitale est passé à l’action jusqu'à maintenant alors que le FC Barcelone rêve de retrouver son ancienne star. Mais d’autres options ne sont pas à exclure pour le septuple Ballon d’Or.

Ça sent la fin entre le PSG et Lionel Messi. Alors que le club de la capitale est passé à l’action il y a plusieurs mois pour la prolongation de l’Argentin, comme annoncé par le10sport.com, un accord tarde à voir le jour, la position des deux parties étant trop éloignée, notamment sur le plan financier. L’heure semble donc à un départ pour Lionel Messi, lui qui serait nostalgique de sa vie en Catalogne.

Stupeur au PSG, l’avenir de Lionel Messi en passe d’être réglé https://t.co/1UklZLaQxD pic.twitter.com/EW6gfzG2s6 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Le Barça rêve encore de Messi

De bon augure pour le FC Barcelone, rêvant de rapatrier son ancienne tête de gondole. « Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi , déclarait la semaine dernière Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici . » Si le Barça est en course, il n’est pas le seul à vouloir mettre la main sur l’attaquant du PSG.

Messi n’a pas tranché, tout est ouvert