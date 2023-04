La menace plane pour le PSG, le clan Messi réclame une grosse explication

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Lionel Messi sera libre de tout contrat le 30 juin prochain et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé son bail avec le PSG. Le FC Barcelone, son ancien club, veut le faire revenir mais l’Argentin attend des explications. Messi et son père veulent être fixés sur les conditions du fair-play financier.

Dimanche soir, en marge de la défaite du PSG face à l’OL au Parc des Princes, Lionel Messi a encore été sifflé par les supporters parisiens. Ils ne sont pas satisfaits des performances de l’Argentin, surtout en Ligue des Champions où Messi n’a jamais réussi à faire la différence face au Bayern Munich. Des sifflets qui pourraient bien avoir un impact sur l’avenir de Lionel Messi, même si le PSG ne change pas de cap et souhaite toujours le conserver comme l’a révélé le10sport.com.

Le Barça est en contact avec le clan Messi

En attendant, le FC Barcelone continue de travailler sur ce dossier et espère boucler l’affaire pour cet été. Rafa Yuste a même allumé la mèche la semaine dernière. « Nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici », avait déclaré le vice président du FC Barcelone.

Des explications demandées sur le fair-play financier