Rebondissement pour Messi, le PSG vend la mèche

Les rebondissements sont nombreux autour de Lionel Messi. Alors que les discussions sont en cours depuis plusieurs mois pour une prolongation, le PSG n’est plus aussi certain de vouloir conserver son numéro 30, désormais sur le départ. Une tendance confirmée par une source proche du club, mais le feuilleton ne serait pas terminé pour autant.

Le feuilleton Messi s’affole. Alors que le PSG travaille sur la prolongation de La Pulga depuis plusieurs mois et avait bon espoir de parvenir à ses fins comme vous l’avait révélé le10sport.com, la tendance est désormais à un départ pour le champion du monde argentin. Selon L’Equipe et RMC , les négociations patinent, et le PSG n’a plus l’intention de retenir son numéro 30, sauf retournement de situation provoqué par l’état-major qatari. Presque une surprise, alors que les deux parties semblaient proches d’un accord en marge du Mondial.

Hormis le Barça, Messi n’a pas d’autres pistes en Europe

Pour autant, difficile encore d’y voir très clair dans ce dossier, alors que les options sont rares pour l’avenir du septuple Ballon d’Or. Hormis les pistes américaines et saoudiennes, le FC Barcelone est également sur le coup et confirme désormais officiellement sa volonté de rapatrier son ancienne star, mais la masse salariale débordante du club culé et le scandale autour de l’Affaire Negreira, qui pourrait provoquer son expulsion de toutes les coupes d’Europe par l’UEFA, ne placent pas le Barça dans des conditions optimales pour un dossier d’une telle envergure.

PSG : Offre légendaire pour Messi, Cristiano Ronaldo va enrager https://t.co/A0QkRCodMP pic.twitter.com/NSHuF5gpYN — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

« Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu », réplique le camp argentin

De son côté, le clan Messi s’agace des rumeurs. « C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que c’est exactement ce que certaines personnes veulent », peste un proche de l’Argentin au journal Le Parisien . A Paris aussi, on refuse d’être aussi catégorique que certains médias.

Un départ « plus probable, mais pas certain » : Le PSG temporise