PSG : En pleine polémique, Lionel Messi est son seul espoir

Axel Cornic

Moins de deux ans après son arrivée, Lionel Messi semble déjà obligé de plier bagages. Le Paris Saint-Germain aurait en effet décidé de ne pas prolonger son contrat qui se termine le 30 juin et c’est donc une séparation qui se dessine. Le septuple Ballon d’Or est notamment annoncé de retour au FC Barcelone, mais pour le moment cette piste semble assez compliquée.

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone a été un traumatisme pour tout la Catalogne et ne semble d’ailleurs toujours pas guéri. C’est pour cela qu’un retour est régulièrement évoqué et cet été pourrait être le bon moment, puisque le PSG aurait décidé de ne pas prolonger le contrat de Lionel Messi à en croire les récentes révélations de RMC Sport et un départ semble donc se préciser.

Un retour au FC Barcelone, mission impossible ?

Actuellement, trois options semblent se présenter à Messi pour la saison prochaine avec la piste multimillionnaire en Arabie Saoudite, un départ en MLS et un retour au FC Barcelone. Étrangement, la plus probable selon les médias espagnols concernerait un avenir au Moyen Orient comme son grand rival Cristiano Ronaldo, même si Messi souhaiterait continuer à jouer au plus haut niveau en Europe.

Laporta veut sauver son mandat avec Messi