PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur le feuilleton Messi

Axel Cornic

Les prochains jours s’annoncent bouillants pour Lionel Messi, qui va devoir trouver une solution pour son avenir. Le Paris Saint-Germain ne souhaiterait plus prolonger son contrat qui se termine le 30 juin et un départ se dessine donc pour le septuple Ballon d’Or, arrivé lors de l’été 2021. Un retour au FC Barcelone est notamment évoqué, mais cette option semble extrêmement compliquée.

C’est une grande décision prise pour la suite du projet de QSI. Alors que le PSG et Lionel Messi semblaient destinés à poursuivre ensemble pour au moins une saison de plus, une prolongation aurait finalement été écartée… ce qui ne laisse la place qu’à un départ. Il n’a ainsi pas fallu attendre longtemps avant de voir un retour au FC Barcelone refaire surface !

Messi va claquer la porte du PSG, Mbappé jubile https://t.co/lQuOqTmiPK pic.twitter.com/Sq5Oyh3CGO — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Le Barça a rencontré le clan Messi

Depuis son départ quelque peu à contrecœur, en Catalogne on a toujours rêvé d’un retour de Lionel Messi. Le président Joan Laporta l’a plusieurs fois évoqué, avec d’ailleurs l’idée alléchante de voir l’Argentin être dirigé par son ancien coéquipier désormais entraîneur, Xavi. Une rencontre aurait même eu lieu récemment avec le père de Messi, qui s’occupe de gérer sa carrière et qui n’a jamais fermé la porte à un retour au FC Barcelone.

Un retour en Catalogne ? De la «science-fiction»

Plusieurs médias assurent toutefois qu’un tel scénario est tout connement impossible. Pour Defensa Central , un retour de Lionel Messi au FC Barcelone serait carrément de la « science-fiction », vu la situation actuelle des caisses du club. A cela on peut ajouter la récente polémique Negreira, qui pourrait coûter très cher au club catalan.

L’Arabie Saoudite, la piste la plus probable pour le moment