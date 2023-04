Messi lâche sa réponse, le PSG est fixé

Hugo Chirossel

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi peut d’ores et déjà s’engager avec le club de son choix. Alors que sa prolongation semblait actée, la Pulga se dirige de plus en plus vers un départ. Dans son esprit, le septuple Ballon d’Or ne se verrait d’ailleurs plus dans la capitale française.

Accueilli en grande pompe à son arrivée en 2021, Lionel Messi ne fait plus l’unanimité au PSG. Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le club de la capitale, la tendance était plutôt à une prolongation, comme l’indiquait Le 10 Sport en février. Mais les derniers résultats du PSG et l’élimination en Ligue des champions ont changé la donne.

Messi - PSG : La presse catalane relance le feuilleton https://t.co/I8tbSz4r3w pic.twitter.com/kAzlMoyAZy — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Le PSG veut diminuer le salaire de Messi

Selon L’Équipe , il serait même désormais improbable de voir Lionel Messi avec le maillot du PSG la saison prochaine, à moins que Doha insiste pour le prolonger. Les sifflets des supporters parisiens envers la Pulga auraient même fait changer d’avis Nasser Al-Khelaïfi à ce sujet.

Messi a déjà la tête ailleurs