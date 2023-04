PSG : Messi va imiter les autres légendes du projet QSI

Pierrick Levallet

À l’issue de la saison, Lionel Messi pourrait prendre la décision de quitter le PSG. La Pulga arrive en fin de contrat et n’a toujours pas été prolongée. Pourtant, la direction parisienne n’a jamais caché son désir de conserver le champion du monde 2022, mais ce dernier ne serait plus aussi certain qu’avant de vouloir poursuivre l’aventure dans la capitale. Il pourrait donc partir libre cet été, et ainsi imiter certaines des plus grandes légendes du projet QSI.

Zlatan Ibrahimovic, la naissance du projet QSI

Recruté en 2012, Zlatan Ibrahimovic a fait basculer le PSG dans une nouvelle dimension. Le géant suédois a apporté son état d’esprit de vainqueur et sa hargne dans le vestiaire parisien. Mais toutes les histoires ont une fin. En 2016, Zlatan Ibrahimovic a quitté le club de la capitale alors qu’il était en fin de contrat pour rejoindre Manchester United. Une page s’est tournée au PSG à ce moment-là, mais son départ a permis à un autre joueur de s’épanouir davantage.

Edinson Cavani, une sortie par la petite porte

Cantonné à un rôle d’ailier gauche en présence de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani a pu retrouver son poste préférentiel après le départ du Suédois. Par la suite, l’Uruguayen est entré dans l’histoire du PSG en devenant le meilleur buteur. Mais en 2020, après une année marquée par les blessures et le Covid-19, Edinson Cavani n’a pas été prolongé par le club de la capitale et est parti par la petite porte. Au coeur de tensions, il n’a même pas participé au Final 8 qui a emmené le PSG en finale de la Ligue des champions. Quelques années plus tard, il a été détrôné par Kylian Mbappé au classement des buteurs parisiens.

Thiago Silva, un départ encore mal digéré

En 2020, un autre grand nom a quitté le PSG. Arrivé en 2012 en même temps que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva a fait parti du premier mercato estival colossal de l’ère QSI. Le Brésilien a instauré son leadership dans la capitale et s’est montré irréprochable la plupart du temps, tant sur le terrain qu’en-dehors. Mais en 2020, après une défaite amère en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Thiago Silva a quitté le club. Les dirigeants parisiens n’ont pas souhaité le conserver à cause de son âge. Il a ensuite signé à Chelsea en tant qu’agent libre et a eu du mal à digérer le recrutement de Sergio Ramos.

Angel Di Maria, première victime de Lionel Messi

En partant libre cet été, Lionel Messi pourrait aussi imiter l’un de ses compatriotes : Angel Di Maria. Recruté en 2015 après une saison catastrophique du côté de Manchester United, l’Argentin s’est relancé dans la capitale. Sa passion et son aisance technique ont rendu de grands services au PSG lors de son passage. Mais à l’été 2022, son aventure a pris fin. Ayant eu droit à un temps de jeu bien inférieur aux années précédentes suite à l'arrivée de Lionel Messi, El Fideo n’a pas été conservé à l’issue de la saison alors que son contrat arrivait à expiration. Il évolue désormais à la Juventus, où il fait le bonheur des supporters turinois.

«La plus grosse erreur de ma carrière», Buffon regrette encore la fin de son passage

Lionel Messi pourrait également connaître le même destin que Gianluigi Buffon et Dani Alves. Le portier italien a claqué la porte en 2019, malgré la volonté du PSG de le prolonger. Mais le champion du monde 2006 refusait d’être la doublure d’Alphonse Areola. « Je dois dire que mon départ a probablement été la plus grosse erreur de ma carrière. Pourquoi ? Ils m'ont dit ‘Gigi, nous sommes très heureux, mais tu ne commenceras pas en tant que titulaire en Champions League. Areola jouera’. Je me suis dit que ce n'était pas juste » a-t-il notamment confié sur la chaîne YouTube Bobo TV . Dani Alves, quant à lui, était arrivé en même temps que Neymar pour aider le PSG à remporter sa première Ligue des champions. Mais après deux revers sur la scène européenne, le latéral droit brésilien a annoncé son départ sur les réseaux sociaux alors qu’il était en fin de contrat.

Maxwell, Motta, Beckham... Ils ont pris leur retraite au PSG

D’autres ont pris leur retraite au PSG. Recrutés en janvier 2012, Maxwell et Thiago Motta ont marqué le début du projet QSI. Le Brésilien a profité de la fin de son contrat, en 2017, pour prendre sa retraite. L’Italien en a fait de même un an plus tard, en 2018. Enfin, David Beckham a également raccroché les crampons au PSG. Arrivé en janvier 2013, l’Anglais n’a pas fait long feu dans la capitale. Le milieu de terrain a vécu les six derniers mois de sa carrière dans la Ville Lumière, avant de prendre sa retraite l’été de la même année. S’il venait à partir en fin de saison, Lionel Messi pourrait ainsi connaître le même destin que ces légendes du PSG.