Mercato : Le PSG a posé une condition au clan Messi

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi est relancé, puisqu’alors qu’une prolongation semblait être l’objectif du Paris Saint-Germain, beaucoup de choses ont changé. Le club de la capitale doit en effet composer avec le fair-play financier et l’une des stars de devant va donc devoir être sacrifié… à moins qu’elle n’accepte de faire des gros efforts !

C’est une information qui a fait le tour du monde en seulement quelques heures. RMC Sport et L’Équipe ont annoncé ce mardi la séparation annoncée entre le PSG et Lionel Messi, qui ne devrait pas être prolongé et quittera donc le club le 30 juin prochain. Une décision forte, qui est surtout liée à des problèmes économiques.

Rebondissement pour Messi, le PSG vend la mèche https://t.co/rbN1nC4wo5 pic.twitter.com/4W2cywQYDS — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Le PSG voulait baisser son salaire de 25%

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le PSG aurait initialement demandé à Lionel Messi de baisser son salaire, lui gagne près de 40M€ brut par an. L’idée était de le diminuer au moins de 25%, mais aucune réponse ne serait arrivée de la part de Messi et de son entourage.

Un retour au Barça annoncé, mais...