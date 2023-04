Messi : La stratégie folle du PSG pour son départ

Axel Cornic

Alors qu’une prolongation semblait possible, le Paris Saint-Germain aurait changé son fusil d’épaule pour Lionel Messi. Ce dernier ne semble plus être considéré un pilier du projet et pourrait donc saluer le PSG à la fin de son contrat le 30 juin prochain, deux ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone.

L’énième échec en Ligue des Champions devrait faire bouger les choses au PSG. Les dirigeants parisiens souhaiteraient notamment en finir avec la MNM et si Kylian Mbappé reste intouchable, cela ne semble pas du tout être le cas de Lionel Messi et Neymar.

PSG : Rupture totale en interne https://t.co/7mmZIyTtK4 pic.twitter.com/cQ6juIcFyc — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Lionel Messi, c’est fini

Le Brésilien devrait vraisemblablement être poussé vers la sortie lors du prochain mercato, tout cela a été le cas l’été dernier. Pour Lionel Messi, RMC Sport a récemment annoncé que le PSG ne souhaiterait plus prolonger son contrat qui se termine dans seulement quelques semaines et un départ est donc annoncé.

L’étrange offre du PSG