Panique à l’OM, le projet McCourt sur le point de basculer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM va devoir se battre jusqu'au bout pour conserver sa place sur le podium et espérer participer à la prochaine Ligue des champions. Tout autre scénario pourrait avoir des effets dévastateurs sur le mercato du club marseillais, notamment son recrutement. Certaines stars présentes au sein du groupe pourraient, elles aussi, s'interroger sur leur avenir.

L'OM est toujours en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et peut même rêver de titre à neuf journées de la fin. Mais sa situation est fragile. Troisième à trois points de l'AS Monaco, le club marseillais n'aura pas le droit à l'erreur. Car les conséquences pourraient être dramatiques selon les informations de La Provence.

L’OM court à la catastrophe, l’inquiétude grandit à Marseille https://t.co/T7baEzvYSq pic.twitter.com/pU7J6rdjw7 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Un effet sur le mercato estival ?

En effet, une non-qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes pourrait bien chambouler le recrutement de l'OM . Selon le quotidien régional, la direction phocéenne est consciente qu'il sera difficile d'attirer de gros noms sans Ligue des champions.

Quid d'Alexis Sanchez ?

En coulisses, certaines stars pourraient s'interroger sur leur situation personnelle, à commencer par Alexis Sanchez. En fin de contrat avec l'OM, l'international chilien réclamerait des garanties sportives à ses supérieurs. Nul doute qu'une quatrième place au classement pourrait le pousser à envisager un départ durant l'intersaison. Le danger est présent à l'OM.