Mercato : Zidane enflamme les réseaux sociaux, la mise au point

Alors que tout le monde se demande où officiera Zinedine Zidane la saison prochaine, le moindre post de l'entraîneur français fait énormément réagir. C'est ce qui est arrivé ces derniers jours avec une publication de Zidane sur Instagram. Qu'en est-il alors exactement de l'ex du Real Madrid ? Thibaud Vézirian a fait le point.

Sur Instagram , dans la dernière photo postée par Zinedine Zidane, on peut le voir en train de regarder son téléphone, habillé en Adidas, son équipementier et le tout en étant... à Marseille. Il n'en fallait pas plus pour en enflammer certains, y voyant là un indice pour une arrivée à l'OM. Zidane rejoindra-t-il le club phocéen ? S'engagera-t-il plutôt pour le PSG ?

« Zidane, vous m'envoyez tous son post Instagram »

Sur Twitch , Thibaud Vézirian a répondu aux interrogations sur l'avenir de Zinedine Zidane. « Zidane, vous m'envoyez tous son post Instagram, il a son téléphone, il est en Adidas il est à Marseille. Zidane à Marseille, ce n'est pas délirant. C'est normal. Il est à Madrid, à Paris et aussi un petit peu à Marseille-Aix », a-t-il expliqué dans un premier temps.

« On va voir ce qu'il en est »