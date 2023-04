L'improbable anecdote sur le mercato du PSG

Thibault Morlain

Actuel entraîneur du PSG, Christophe Galtier a été nommé l'été dernier, prenant ainsi la place de Mauricio Pochettino, remercié après une saison décevante. L'Argentin sera resté un an et demi sur le banc du club de la capitale et des révélations sont arrivées sur les dessous de sa nomination.

Ex-entraîneur du PSG, Thomas Tuchel a reçu un très mauvais cadeau de Noël en 2020... se faisant remercier la direction parisienne. L'Allemand parti, le club de la capitale a décidé de faire appel à un ancien joueur de la maison : Mauricio Pochettino. Au final, l'aventure aura duré un an et demi puisque l'Argentin a été licencié par le PSG l'été dernier.rum.

Un choix influencé par le clan Al-Khelaïfi

Revenant sur le cas Mauricio Pochettino, Daniel Riolo a livré une confidence sur les dessous de l'arrivée de l'Argentin en tant qu'entraîneur du PSG. Se confiant pour l'émission Les Réservistes , celui qui officie sur RMC a alors révélé l'influence de l'entourage de Nasser Al-Khelaïfi, fan de Tottenham, dans la nomination de Pochettino, ex-entraîneur des Spurs.

« Il y en a un qui lui avait conseillé de prendre Pochettino »