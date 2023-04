Zidane - PSG : Le Qatar prépare son coup en secret

Amadou Diawara

Pour assurer la succession de Christophe Galtier, qui devrait être viré à l'issue de la saison, Nasser Al-Khelaïfi rêverait de boucler la signature de Zinedine Zidane. Déterminé à réussir cet énorme coup, le président du PSG agirait dans l'ombre. En effet, Nasser Al-Khelaïfi aurait prévu de relancer des discussions secrètes avec Zinedine Zidane au mois d'avril.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier n'était pas menacé au PSG avant la dernière trêve internationale. Alors que le coach enchainait les contre-performances depuis la reprise post-Coupe du Monde, les hautes sphères parisiennes avaient décidé d'attendre la fin de saison pour statuer sur son sort. En effet, le Qatar a rassuré son entraineur après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern et prévoyait de continuer à lui faire confiance lors de l'exercice 2023-2024, et ce, s'il n'y avait de pas de catastrophe en Ligue 1.

Al-Khelaïfi agit dans l'ombre pour Zidane

Alors que le PSG a enchainé deux défaites de suite à domicile sans inscrire le moindre but - une première sous l'ère QSI - le Qatar aurait changé son fusil d'épaule pour Christophe Galtier. En effet, d'après les informations de Tribal Football , divulguées par Rudy Galetti, les têtes pensantes parisiennes auraient décidé de se séparer de leur entraineur à l'issue de la saison. Et pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi aurait choisi Zinedine Zidane.

Des réunions secrètes prévues en avril

D'après Rudy Galetti, Nasser Al-Khelaïfi rêverait d'attirer Zinedine Zidane vers le PSG cet été, et ce, même si ce dernier l'a recalé à la fin de la saison dernière, comme annoncé par Le 10 Sport. A en croire le journaliste italien, le président parisien pousse pour réaliser son souhait, alors que d'autres dirigeants du club rouge et bleu préfèreraient miser sur José Mourinho ou Marcelo Gallardo. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïf serait déjà prêt à lancer les grandes manœuvres pour Zinedine Zidane. En effet, le boss du PSG aurait prévu de poursuivre les discussions avec le Ballon d'Or 98 dans l'ombre. Plus précisément, Nasser Al-Khelaïfi aurait programmé des rendez-vous secrets en avril pour tenter de faire plier Zinedine Zidane. A suivre...