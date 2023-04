Des bombes sont lâchées pour son avenir, Messi choqué ?

Thibault Morlain

Alors qu'un départ libre du PSG serait finalement possible pour Lionel Messi, La Pulga est vivement annoncée de retour au FC Barcelone. L'histoire serait belle et en Catalogne, on a dernièrement multiplié les grosses annonces concernant le dossier Messi. Forcément, ça a fait énormément parler, mais voilà que cela pourrait bien se retourner contre le Barça. Explications.

Reverra-t-on Lionel Messi au FC Barcelone ? C'est en larmes que l'Argentin avait quitté le club catalan à l'été 2021. Ne pouvant pas prolonger au Barça, le septuple Ballon d'Or s'est alors engagé au PSG. Voilà que deux ans plus tard, la flamme pourrait bien se raviver. En effet, alors que Messi pourrait bien quitter libre le PSG cet été, le Barça est à l'affût pour récupérer son mythique numéro 10.

« Xavi parle régulièrement avec Messi »

Pour la BBC , Guillem Balague s'est d'ailleurs prononcé sur un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, évoquant notamment des échanges réguliers avec Xavi : « Leo et Laporta n'ont pas encore discuté, mais Barcelone appuie sur le fait qu'ils iront pour lui. Xavi parle régulièrement avec Messi. Il lui dit qu'il sera utilisé comme un milieu de terrain, un peu comme ce qu'il fait avec l'Argentine ».

Une réaction négative de Messi ?