Lionel Messi va partir, est-ce une bonne nouvelle pour le PSG ?

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi a désormais de grandes chances de quitter le PSG à l'issue de la saison. Deux ans après son arrivée, l'Argentin va donc déjà partir sans lancer la trace que tous les supporters parisiens espéraient. Par conséquent, son départ est-il une bonne nouvelle pour le club de la capitale ?

Durant l'été 2021, Lionel Messi quittait le FC Barcelone qui n'était pas en mesure de payer son imposant salaire. Une opportunité sur laquelle s'est jeté le PSG pour s'offrir une nouvelle star. Rapidement, la perspective d'un trio composé de l'Argentin, de Neymar et de Kylian Mbappé a fait fantasmer les fans parisiens et les amoureux du football. Mais la déception est à la hauteur des attentes. Un peu plus d'un an et demi après son arrivée, le Champion du monde est sur le départ. Une bonne nouvelle pour le PSG ?

Messi sur le départ

Auteur d'une première partie de saison encourageante, Lionel Messi a disparu depuis son retour de la Coupe du monde lors de laquelle l'Argentine a décroché sa troisième étoile. A tel point que La Pulga est désormais sifflée par les supporters du PSG qui espèrent son départ. Et alors que le contrat de Lionel Messi s'achève en juin prochain, une prolongation ne semble plus du tout d'actualité. A tel point que les interrogations portent désormais sur sa future destination. FC Barcelone ? Inter Miami ? Al-Hilal ? Pour Jérôme Rothen, peu importe, l'important est que Lionel Messi quitte le PSG.

«Bien sûr c’est une bonne nouvelle pour tout le monde»