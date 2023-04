Un joueur de Deschamps en approche, le mercato du PSG débloqué par un énorme flop ?

Thibault Morlain

Du côté du PSG, on préparerait déjà le mercato estival à venir. Alors que le recrutement pourrait avoir un fort accent français, le club de la capitale penserait notamment à Randal Kolo Muani. L'international tricolore est en feu à l'Eintracht Francfort et le PSG l'aurait à l'oeil. Et si l'opération était rendue possible par... Hugo Ekitike ?

Lionel Messi et Neymar annoncés sur le départ, le PSG devra entourer Kylian Mbappé en vue de la saison. Qui rejoindra alors l'attaque parisienne ? De nombreux noms circulent pour cela comme Victor Osimhen (Naples), mais également Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). L'international français écrase tout cette saison et cela n'a donc pas échappé au PSG.

Ekitike déjà lâché par le PSG ?

Direction le PSG pour Randal Kolo Muani ? Hugo Ekitike pourrait bien avoir les clés de cette opération. Arrivé de Reims l'été dernier, l'attaquant n'y arrive clairement pas à Paris. Alors que ça tourne au flop, il est déjà question d'un départ. Et selon les dernières informations du Parisien , Ekitike aurait des touches en Allemagne.

Un échange avec Kolo Muani ?

Si le quotidien n'a donné aucun nom de club pour Hugo Ekitike, ces derniers jours, il a été question d'utiliser l'attaquant du PSG comme monnaie d'échange avec Randal Kolo Muani. Ekitike serait ainsi envoyé à Francfort accompagné d'un gros chèque en échange de l'international français. A voir si cela se confirmera...