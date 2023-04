Vente ASSE : Il annonce la couleur pour son avenir

Thibault Morlain

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo annonçaient publiquement la mise en vente de l'ASSE. Le fait est que deux ans plus tard, rien n'a bougé à la tête du club stéphanois. Ce dossier est encore et toujours ouvert et la question est de savoir quand l'ASSE sera vendue. Interrogé sur la question, Romeyer s'est exprimé sur son avenir.

Aujourd'hui, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont donc toujours à la tête de l'ASSE. Pourtant, cela fait maintenant deux ans que les deux présidents souhaitent tourner la page. Quid donc de la vente des Verts ? Pour France Bleu , Romeyer a annoncé à propos de ce gros sujet : « On sait qu'on vend, c'est tout. On l'a annoncé dans les médias. La vente est toujours d'actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Mais compte tenu de l'état dans lequel était le club, on a dit "on attend que ça aille mieux" ».

« Après le 2 juin, on passera à autre chose »

Dans cette même interview, Roland Romeyer s'est confié sur son avenir compte tenu de cette vente de l'ASSE qui se prépare. Le président stéphanois a alors confié : « Je suis toujours en forme, impeccable. Je me concentre sur cette fin d'année, cette fin de championnat, c'est à dire jusqu'au 2 juin. On travaille le mieux possible. Et puis après le 2 juin, on passera à autre chose ».

« Terminer la saison le mieux possible »