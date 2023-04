Coup de théâtre, il propose un mercato inédit au PSG

Thomas Bourseau

Sur le mercato, à l’image de son recrutement peu concluant de l’été dernier, le PSG semble se chercher. Pour son ex-joueur Jérôme Rothen, il faut arrêter de tourner autour du pot et recruter en Ligue 1 comme le Bayern Munich le fait régulièrement en Bundesliga.

Depuis quelque temps, le PSG semble peiné à trouver les joueurs adéquats afin de permettre à l’équipe première de franchir un cap en Ligue des champions. En atteste le dernier mercato estival au cours duquel le conseiller football Luis Campos n’a pas vraiment su trouver la perle rare voire des joueurs capables d’apporter un sérieux plus au PSG qui s’est incliné logiquement face au Bayern Munich en 1/8ème de finale de Ligue des champions, comme la saison passée face au Real Madrid.

Jérôme Rothen propose un recrutement 100% Ligue 1 pour le PSG

Ancien joueur du PSG et consultant pour RMC , Jérôme Rothen a proposé un mercato inédit au Paris Saint-Germain qui mettrait en place une énième révolution au niveau de son recrutement pour la saison prochaine. Et pourquoi pas essayer de recruter en France ? C’est la solution proposée par Rothen mardi soir lors de son émission Rothen s’enflamme . « À Toulouse, Branco van den Boomen. Vu le pied qu’il a, je me dis qu’il ne serait pas ridicule. A Nantes, je peux aussi prendre l’exemple de Ludovic Blas. A Lille, je n’invente rien mais il y a Jonathan David. Il a beaucoup de qualités et ce serait intéressant de faire venir un vrai buteur aux côtés de Kylian Mbappé. A Nice, on peut aussi parler de Khephren Thuram ».

PSG : Mbappé fait paniquer le Qatar https://t.co/qR8xiaoRjI pic.twitter.com/Og93z06M1q — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

«Tu peux pas essayer de viser ces joueurs-là ?»