«Un mytho», Riolo balance sur l’ASSE

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient annoncé publiquement que l’ASSE était en vente. Mais deux ans plus tard, ce dossier n’a toujours pas évolué. Si certains estiment que les propriétaires des Verts n’ont en réalité jamais eu l’intention de céder le club, pour Daniel Riolo, l’explication est ailleurs.

« On sait qu'on vend, c'est tout. On l'a annoncé dans les médias. La vente est toujours d'actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Mais compte tenu de l'état dans lequel était le club, on a dit "on attend que ça aille mieux" ». Pour France Bleu , Roland Romeyer avait confirmé dernièrement que la vente de l’ASSE était toujours d’actualité.

« Cette vente, je n'y ai jamais cru »

Pourtant, cela fait maintenant deux ans que ce dossier semble au point mort. « Cette vente, je n'y ai jamais cru. Roland aime trop le club. L'autre, c'est différent. Ce serait bien qu'il vende puisqu'il n'y met plus les pieds », avait confié Hervé Revelli, dans un entretien accordé à But Football Club .

« Personne ne veut les reprendre »