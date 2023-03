Vente ASSE : La mèche est vendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier lié à la vente de l'ASSE semble au point mort comme l'a laissé entendre Hervé Revelli. Légende du club stéphanois et proche de Roland Romeyer, l'un des responsables des Verts, il a confirmé que ce sujet n'était plus d'actualité. Revelli a, aussi, annoncé le retour aux affaires du président du Directoire.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une lettre pour officialiser leur désir de passer la main à un nouvel actionnaire. Ces deux dernières années, de nombreux candidats se sont présentés pour racheter l'ASSE, mais les négociations n'ont jamais pu aller à leur terme.

Hervé Revelli lâche ses vérités

Aujourd'hui, ce dossier serait au point mort. Chargé de sélectionner les meilleures candidatures et d'organiser cette vente, le cabinet KPMG n'a plus été sollicité depuis le printemps 2022. Une nouvelle, qui ne surprend pas Hervé Revelli, légende de l'ASSE et proche de Roland Romeyer. « Cette vente, je n'y ai jamais cru. Roland aime trop le club. L'autre, c'est différent. Ce serait bien qu'il vende puisqu'il n'y met plus les pieds » a-t-il annoncé lors d'un entretien accordé à But Football Club.

Romeyer de retour aux affaires