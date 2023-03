Il est envoyé loin du PSG, Zidane peut jubiler

Amadou Diawara

Alors que Christophe Galtier pourrait être remercié à la fin de la saison, le PSG aurait coché les noms de Zinedine Zidane et d'Antonio Conte - entre autres - pour pallier son potentiel départ. Interrogé sur l'avenir de l'ancien technicien de Tottenham, Miralem Pjanic a confié qu'il le voyait bien entrainer une équipe de Serie A, mais pas la Juventus. Ce qui fait les affaires de Zinedine Zidane.

A la peine depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier pourrait quitter le banc du PSG à la fin de la saison. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le technicien du PSG n'est pas en danger actuellement, mais il le sera cet été s'il ne remporte pas la Ligue 1.

Coup de théâtre, le PSG est largué sur le mercato https://t.co/LpFmOSQvO4 pic.twitter.com/NP7DKkMVt2 — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Zinedine Zidane n'est pas menacé par Antonio Conte

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, le PSG aurait déjà identifié plusieurs profils. En effet, la direction parisienne aurait inscrit les noms de Zinedine Zidane et d'Antonio Conte, entre autres, sur leurs tablettes en vue de la saison prochaine. Mais à en croire Miralem Pjanic, Antonio Conte devrait reprendre du service en Italie.

«Je le verrais bien en Italie, mais pas à la Juventus»