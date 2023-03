Vente ASSE : Il confirme un énorme échec

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs mois que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis en vente l’ASSE. Le fait est qu’aujourd’hui, rien ne s’est acté. Malgré différents candidats au rachat des Verts et plusieurs rebondissement, tout est toujours pareil à la tête du club stéphanois. Ça a donc échoué pour différents projets, comme celui de Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer, aujourd’hui au Havre.

A la tête de l’ASSE depuis de longues années maintenant, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer souhaitaient tourner la page. Pour cela, les deux patrons stéphanois ont mis le club en vente, se mettant à la recherche d'un repreneur. Mais voilà qu’aujourd’hui, aucune vente ne s’est bouclée. Il y a pourtant eu des prétendants intéressés, mais aucun projet ne s’est concrétisé pour reprendre l’ASSE. Aujourd’hui directeur sportif du Havre, Mathieu Bodmer aurait très bien pu être à Saint-Etienne alors qu’il était impliqué dans un projet avec Jean-Michel Roussier.

« J’ai été contacté par Jean-Michel Roussier »

A l’occasion d’un entretien accordé à Footmercato , Mathieu Bodmer est revenu sur cet échec avec Jean-Michel Roussier concernant l’ASSE. Le directeur sportif du HAC a alors expliqué : « Quand j’ai malheureusement arrêté Téléfoot la chaîne, ou Téléfoot s’est plutôt arrêté on va dire, il y a deux ans, j’ai été contacté par Jean-Michel Roussier (ancien directeur de rédaction de Téléfoot, ndlr) sur une possible reprise d’un club ou une entrée dans un club et puis cela s’est fait avec le Havre cet été, tout simplement ».

