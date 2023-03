L’ASSE vend la mèche dans ce dossier brûlant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de 14 buts depuis le début de la saison, Jean-Philippe Krasso est pour beaucoup dans le retour au premier plan de l'ASSE. Encore buteur ce samedi face au Havre (2-2), l'international ivoirien a reçu les louanges de Laurent Batlles, qui espère le conserver la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, le buteur ne semble pas encore avoir tranché.

L'ASSE poursuit sa série d'invincibilité. Le club stéphanois reste sur sept matches consécutifs sans défaite et prend ses distances avec la zone de relégation. Même le leader havrais n'est pas parvenu à empocher les trois points ce samedi. La faute à Jean-Philippe Krasso, qui a permis à l'ASSE de recoller au score dans les ultimes instants de la rencontre.

Le Havre - ASSE : Les Verts peuvent tout relancer en Ligue 2 https://t.co/69DX3Zyzqd pic.twitter.com/XSsIgLywtO — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Krasso, un avenir incertain à l'ASSE

Auteur de son quatorzième but ce samedi, Krasso est indispensable comme l'a souligné Laurent Batlles. Mais l'ASSE pourrait être à l'aube d'une catastrophe. Lié à la formation stéphanoise jusqu'en juin prochain, Krasso n'a toujours pas prolongé son contrat, ce qui inquièterait les dirigeants.

« C'est quelqu'un de très important pour nous »