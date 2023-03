Un joueur de l’ASSE fait «peur», la grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse avant le choc contre Le Havre, leader de Ligue 2, Laurent Batlles en a profité pour encenser Jean-Philippe Krasso qui réalise une excellente saison avec l'ASSE où son contrat s'achève en fin de saison.

Avec la blessure de Gaëtan Charbonnier, Jean-Philippe Krasso a un rôle encore plus important avec l'ASSE. Auteur de 13 buts cette saison en Ligue 2, mais également de 7 passes décisives, l'ancien attaquant d'Ajaccio est l'homme fort des Verts qui affrontent Le Havre samedi. Et Laurent Batlles en a bien conscience.

En plein cauchemar à l’ASSE, il lâche un énorme message https://t.co/U0wYKI5sji pic.twitter.com/ysQ3QJx7Iz — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Batlles s'enflamme pour Krasso

« Je crois qu’on les a tous vu : des buts, des passes, beaucoup de courses, d’intensité dans son jeu, très pesant pour l’équipe à la fois défensivement et offensivement. C'est très intéressant pour nous car c'est un leader sur le terrain et dans le vestiaire. On aspire à ce qu’il soit comme ça tout le temps, mais on lui demande beaucoup de choses », lâche le coach de l'ASSE en conférence de presse avant de poursuivre

«Il fait peur à l'adversaire»