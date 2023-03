L’ASSE se lâche sur un sujet sensible du mercato

La rédaction

Auteur de 13 buts sous le maillot de l'ASSE cette saison, Jean-Philippe Krasso participe grandement au regain de forme de son équipe. Mais malheureusement pour le club stéphanois, l'attaquant pourrait bien changer d'air, alors que son contrat prend fin en juin prochain. Entraîneur des Verts, Laurent Batlles a fait le point sur ce dossier.

L'ASSE va mieux. Les Verts n'ont plus perdus depuis le 31 janvier dernier et sont parvenus à remonter à la 13ème place au classement. Le maintien est encore loin d'être assuré, mais la confiance est revenue dans le vestiaire. Si le club stéphanois connaît un regain de forme, c'est aussi grâce à l'efficacité retrouvée de Jean-Philippe Krasso. Auteur de 13 buts sous le maillot stéphanois, l'attaquant a retrouvé la forme à quelques mois de la fin de son contrat, ce qui n'est pas passé inaperçu. Selon Foot Mercato , le Maccabi Haïfa apprécierait son profil et aurait transmis une première proposition.

« Jean-Philippe s'est émancipé »

Alors que ce dossier pourrait devenir l'une des priorités de l'ASSE dans les prochaines semaines, Laurent Battles a tenu à saluer la saison réalisée par Krasso. « Jean-Philippe s'est émancipé. Il avait fait une belle fin de saison à Ajaccio et cet été, il a profité du fait d'être seul devant. Wadji est arrivé tard. Jean-Philippe a vite performé. Il a mis quatre buts contre Bastia, il est devenu important pour l'équipe. Je lui ai parlé » a confié l'entraîneur stéphanois, avant d'évoquer plus en profondeur la question de son avenir.

« Il est très heureux ici »