Miracle en vue, l’ASSE prépare du lourd

Grâce notamment à un mercato d'hiver rondement mené, l'ASSE semble avoir plus dur en s'éloignant dans la zone rouge. Les Verts devraient donc éviter une relégation en National, et comptent rapidement inverser la tendance. En effet, cet été, le club du Forez pourrait bien s'activer sur le mercato afin de viser un retour en Ligue 1 la saison prochaine.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE s'est relancée. Avec quatre points sur Rodez, premier relégable, le club du Forez n'est pas encore assuré de son maintien, mais s'est quand même donné un bol d'air. Surtout, la dynamique des Stéphanois est bien plus positive que celle de ses concurrents directs, notamment grâce à un mercato d'hiver très actif. Par conséquent, les regards se tournent vers la saison prochaine.

Des pistons en priorité ?

Ainsi, selon Peuple-Vert , la priorité pourrait bien se tourner vers des pistons. Et pour cause, bien que Niels Nkounkou donne satisfaction depuis son arrivée en janvier, son option d'achat estimée à 3M€ pourrait refroidir l'ASSE. De l'autre côté, Mathieu Cafaro, souvent blessé, ne donne pas entière satisfaction.

Plusieurs départs sont attendus

Et afin de récupérer des fonds pour se renforcer, plusieurs départs sont attendus. Saidou Sow pourrait ainsi permettre de récupérer un joli chèque. Benjamin Bouchouari pourrait également être cédé tout comme Giraudon, Nade et Dreyer qui n'entrent plus dans les plans de Laurent Batlles.