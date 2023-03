Surprise, il annonce un retour improbable au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a prêté plusieurs joueurs afin d'alléger son effectif. Georginio Wijnaldum a ainsi rejoint l'AS Roma et après une grave blessure, le Néerlandais a fait son retour ces dernières semaines. Et visiblement, il a rapidement retrouvé un bon niveau, au point que Daniel Riolo n'écarte pas l'idée d'un retour au PSG.

Lors du précédent mercato estival, l'une des priorités du PSG était de dégraisser son imposant effectif. Dans cette optique, le club parisien a surtout réussi à trouver des portes de sortie sous la forme de prêts, à l'image de Georginio Wijnaldum. Gravement blessé en début de saison, le Néerlandais a récemment fait son retour à la compétition avec l'AS Roma. Et Daniel Riolo l'imagine bien revenir au PSG.

«Wijnaldum est en train de revenir à un très très bon niveau»

« Wijnaldum est en train de revenir à un très très bon niveau. Et quand tu vois ce qu’il s’est passé quand il est arrivé au PSG… Et là il va revenir, et ça se trouve il va jouer contre la France », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot .

Wijnaldum enchaîne après une grave blessure

Il faut dire que Georginio Wijnaldum vient d'enchaîner trois titularisations d'affilée avec l'AS Roma et semble revenir à un bon niveau. Son option d'achat peut devenir obligatoire selon le nombre de matches qu'il dispute. Mais avec sa blessure, le total ne devrait pas être atteint, ce qui peut offrir au PSG l'opportunité de récupérer le Néerlandais.