Mercato : Le PSG prépare un coup sensationnel, une guerre va éclater

Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer dans le secteur offensif cet été, le PSG aurait coché plusieurs noms sur sa liste. Le club de la capitale penserait notamment à rapatrier Moussa Diaby, qui brille avec le Bayer Leverkusen. Toutefois, la formation parisienne ne devrait pas être seule sur ce dossier. L'international français pourrait faire l'objet de nombreuses convoitises cet été.

Dans l’optique de se renforcer offensivement, le PSG aurait déjà quelques noms en tête. Le club de la capitale penserait à des joueurs comme Victor Osimhen ou encore Rayan Cherki pour rejoindre les rangs de Christophe Galtier la saison prochaine. Mais ces dernières semaines, le nom de Moussa Diaby est également revenu. Formé au PSG, l’international français brille au Bayer Leverkusen, qu’il a rejoint en 2019. Le PSG ne serait donc pas contre un retour de son crack. Mais d’autres clubs pourraient se tenir à l’affût.

Le PSG tente un énorme transfert, «tout dépendra de Mbappé» https://t.co/y3LkSL7AZB pic.twitter.com/Fa3EZK5U30 — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Diaby va être convoité sur le mercato

« Je pense que le nom de Moussa Diaby revient souvent à l'approche de l'été car il a beaucoup évolué depuis qu'il a quitté le PSG pour rejoindre le Bayer Leverkusen en Allemagne. Nous voyons des liens avec des clubs comme Arsenal et Newcastle, et le PSG lui-même a également été associé à un intérêt pour le faire signer » a d’abord expliqué le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside .

«Je pense qu'un certain nombre de clubs européens vont s'intéresser à lui»