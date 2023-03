Mbappé : Le PSG veut lui offrir un cadeau à 130M€, une annonce tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà sorti de la Ligue des Champions, le PSG n’a d’autre choix que de préparer la suite. Plusieurs joueurs sont ciblés pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier, dont Victor Osimhen, le buteur de Naples. Après sa nouvelle grosse prestation en C1, l’attaquant nigérian en a dit un peu plus sur son avenir.

Encore une fois, le PSG s’est fait éliminer de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Battu à l’aller et au retour par le Bayern Munich, le club de la capitale n’a jamais semblé en mesure d’inquiéter le leader de la Bundesliga, hormis quand Kylian Mbappé est entré au Parc des Princes. L’attaquant français, beaucoup trop esseulé à l’Allianz Arena, attend un gros mercato. A commencer par du soutien en attaque.

Victor Osimhen pour épauler Kylian Mbappé ?

Parmi les joueurs ciblés par le PSG, on retrouve notamment Victor Osimhen. L’ancien joueur du LOSC réalise la meilleure saison de sa carrière avec Naples, l’équipe surprenante de cet exercice. Leader de Serie A et qualifiée tranquillement en quart de finale, la formation italienne sait qu’elle aura du mal à conserver Victor Osimhen cet été. Encore auteur d’un doublé contre Francfort, Osimhen en a dit un peu plus sur son avenir.

C’est confirmé, un transfert légendaire est prévu pour Mbappé https://t.co/Af8ARF953K pic.twitter.com/XMC9PJCQcG — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Il décidera en fin de saison