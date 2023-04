PSG : Une réponse à 45M€ tombe pour ce joueur de Deschamps​

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Monaco, Axel Disasi serait dans le collimateur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. De son côté, le club du Rocher serait prêt à laisser filer son défenseur central de 25 ans cet été. En effet, la direction monégasque réclamerait environ 45M€ pour le transfert d'Axel Disasi.

Le 30 juin, Milan Skriniar va rejoindre le PSG librement et gratuitement, alors que son contrat avec l'Inter sera terminé. Malgré l'arrivée de l'international slovaque, le club de la capitale compterait recruter un autre défenseur central lors du prochain mercato estival. Et pour remplir cette mission, Luis Campos aurait coché le nom d'Axel Disasi, qui fait le plus grand bonheur de l'AS Monaco ces derniers mois.

Axel Disasi dans le viseur du PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Monaco, Axel Disasi disposerait d'un bon de sortie pour la prochaine fenêtre de transferts. En effet, le club de la Principauté serait prêt à laisser filer l'international français si un club répond à ses attentes financières.

Monaco exige un chèque de 45M€ pour Disasi